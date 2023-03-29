Kütahya'da camilerdeki bağış kumbaralarından para çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bazı camilerdeki bağış kumbaralarından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki Şevelli, Nurhak, Servi ve Fuatpaşa camilerindeki bağış kumbaralarından para çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüphelinin M.D. (30) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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