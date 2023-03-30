Diyanet-Sen Kütahya Şubesi toplu iftar yerine depremzedelere gıda yardımı yaptı

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KÜTAHYA (AA) - Diyanet-Sen Kütahya Şubesi Başkanı Ülfet Balon, geleneksel hale getirdikleri toplu iftar yerine bu yıl kentte misafir edilen depremzedeler için gıda yardımında bulunduklarını bildirdi.

Balon, yaptığı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenenen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için devlet millet işbirliğiyle çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl iftar yerine gıda yardımı kolileri hazırladıklarını belirten Balon, "Diyanet-Sen Kütahya Şubemizin geleneksel hale getirdiği iftarını iptal edip şehrimizde misafir olan depremzede kardeşlerimize bir nebze destek olabilmek için yardım kolileri hazırlayarak onların yanında olmaya çalıştık." dedi.

Balon, hazırladıkları 100 gıda kolisini sendika üyeleriyle depremzede ailelere ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.

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