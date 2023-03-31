Kütahya’nın yapı stoku toplantıda ele alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, kentin yapı stoku ile mevcut yapısal durumları değerlendirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ve yetkilileri ile kentteki ilgili oda başkanları katıldı.

Işık, toplantıyla ilgili açıklamasında, Kütahya’nın mevcut yapı stokunun değerlendirilmesi, yeni yapılacak imar alanlarının belirlenmesi, mevcutlardaki sorunların giderilmesi amacıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Kentteki eski ve yeni binaların yapımındaki uygulamalarda karşılaşılan bazı sorunların çözümünü de değerlendirdiklerini belirten Işık, "Odalarımız, görüşlerini hep birlikte tartışmak üzere bu masaya getirdiler. Burada hem fikir olunan konularla ilgili belediyemiz hemen mevcut uygulamasını değiştirmesi gerekiyorsa değiştirecek. Ya da eksikliklerimiz varsa onları gidereceğiz. Ayrıca meclis kararı gerektiren konular varsa onlarla ilgili de gerekli çalışmaları ilgili arkadaşlarımız başlatacaklar." ifadesini kullandı.

Işık, devletin çıkaracağı özel mevzuat düzenlemelerini de dikkate alınacağını, Kütahya Belediyesi olarak paydaş odalar ve onların üyeleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



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