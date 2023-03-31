Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon gerçekleştiren ekipler, bu evlerde yaptıkları aramalarda 22 gram sentetik uyuşturucu ve 1,5 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar M.S, R.Ö, S.Ö, H.T, A.E. ve M.B'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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