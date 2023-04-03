Kütahya'da 16 yıl önce öldürülen yaşlı kadının oğlu ve gelini cinayet zanlısı olarak tutuklandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da 16 yıl önce öldürülmüş halde bulunan yaşlı kadının cinayet zanlıları oldukları iddiasıyla gözaltına alınan oğlu ve gelini tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca faili meçhul cinayet dosyalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 28 Haziran 2007'de merkeze bağlı Kızık köyündeki evinde başına sert bir cisimle öldürülmüş bulunan Gülsüm Ç. (79) cinayetiyle ilgili çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda bazı deliller de elde eden ekipler, olayın şüphelisi olarak yaşlı kadının oğlu Osman Ç. (54) ve gelini Ayten Ç'nin (51) ifadelerine başvurdu.

Çelişkili ifadeler kullanan çift, ekiplerce cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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