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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya İHH, Afrika ülkelerine 6 yeni su kuyusu açtırdı

AA

Kütahya İHH, Afrika ülkelerine 6 yeni su kuyusu açtırdı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya İHH İnsani Yardım Derneğinin Afrika ülkelerinde 6 yeni su kuyusu açtırdığı bildirildi.

Dernek müdürü Şaban Başyiğit, bugüne kadar Kütahyalı hayırseverlerin destekleriyle açtırdıkları su kuyusu sayısının 104’e ulaştığını söyledi.

Dünyada, özellikle Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Afrika ve Asya kıtalarında temiz su kaynaklarının yetersizliğine dikkati çeken Başyiğit, şunları kaydetti:

"Maddi zorluklar nedeniyle su sıkıntısı çeken, temiz bir su temin edebilmek için ortalama 6 kilometre yol yürüyen insanlara bir damla hayat olsun diye su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Kütahyalı hayırseverlerimizin desteğiyle Kenya, Gana, Tanzanya, Zimbabve ülkelerinde 6 su kuyusu daha açmış bulunmaktayız. Böylelikle su kuyusu sayımız 104’e ulaştı."

Başyiğit, su kuyusu açtırmak isteyen bağışçıların dernek binası ile Cumhuriyet Caddesindeki İHH standına başvurabileceklerini veya banka hesap numaralarına bağışlarını yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

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