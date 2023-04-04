Gediz’de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, E.Ç'yi (42) takibe aldı.

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, satışa hazır vaziyette 11 parça sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.