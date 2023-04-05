Kütahya'da Avukatlar Günü törenle kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay, adliye binasındaki törende yaptığı konuşmada, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarının kaybedenlerin acısının yüreklerinde hissetmeye devam ettiklerini söyledi.

Depremlerde 121 meslektaşları ile aralarında hakim ve savcıların da olduğu 110 yargı mensubunun da hayatını kaybettiğini hatırlatan Sunay, şunları kaydetti:

"Depremin ilk gününden bu yana Kütahya Barosu ve mensubu avukatlar olarak hayatlarını ve yakınlarını kaybeden, evleri, ofisleri yıkılan meslektaşlarımızı bir an bile unutmadık. Meslektaşlarımızın enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri bir ortamın sağlanabilmesi için gerek nakdi, gerekse ayni olmak üzere kampanyalar düzenleyerek deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza ve meslektaşlarımıza ulaştırdık."

Sunay, Türkiye Barolar Birliği koordinasyonunda Adıyaman ve Kahramanmaraş illerine giderek "enkazradar" uygulaması ile gönüllü avukatlarla saha çalışmalarında görev aldıklarını ve yardım faaliyetlerinde bulunduklarını da aktardı.

Törene, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.