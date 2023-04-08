Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ali E. yönetimindeki 03 AAD 441 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu Ulusoy Kavşağı yakınlarında Erkan K'nın kullandığı 43 HB 307 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Erkan K'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada devrilen otomobildeki İnci Soysal'ın (25) olay yerinde kaybettiği belirlendi.

Araçlarda bulunan yaralı 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.