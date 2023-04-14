Kütahya’da misafir edilen depremzedeler İHH'nın "kardeşlik iftarı"nda bir araya geldi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, kentteki depremzedeleri iftar sofrasında buluşturdu.
Derneğin Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen "kardeşlik iftarı" programına, 400 depremzede katıldı.
Kadın Kolları Başkanı Hatice Karakaya, gazetecilere, depremin olumsuz etkilerini unutturmak için dernek olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Depremzedeleri iftar sofrasında bir araya getirdiklerini belirten Karakaya, "Hayırseverlerin destekleriyle deprem bölgesindeki çeşitli illerden gelen 400 depremzede misafirimizle kadın kollarımızın organize ettiği iftarı gerçekleştirdik. Hem misafirlerimize hem de hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.
Program, çocuklara hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.