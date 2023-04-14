Kütahya’da misafir edilen depremzedeler İHH'nın "kardeşlik iftarı"nda bir araya geldi

Kediler gerçekten dokuz canlı mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, kentteki depremzedeleri iftar sofrasında buluşturdu.

Derneğin Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen "kardeşlik iftarı" programına, 400 depremzede katıldı.

Kadın Kolları Başkanı Hatice Karakaya, gazetecilere, depremin olumsuz etkilerini unutturmak için dernek olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Depremzedeleri iftar sofrasında bir araya getirdiklerini belirten Karakaya, "Hayırseverlerin destekleriyle deprem bölgesindeki çeşitli illerden gelen 400 depremzede misafirimizle kadın kollarımızın organize ettiği iftarı gerçekleştirdik. Hem misafirlerimize hem de hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Program, çocuklara hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.