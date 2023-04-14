Kütahya’da "Dünya Kudüs Günü" etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da, "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla Kütahya Kudüs Gönüllüleri Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki Karagöz Paşa Camisi önünde bir araya gelen platform üyeleri, İsrail yönetimi aleyhine slogan attı.

Platform Başkanı Bahattin Kayar, yaptığı açıklamada, ramazan ayının son cumasının "Dünya Kudüs Günü" olarak anıldığını söyledi.

Kudüs Günü’nün milletlerarası bir dayanışma ve İslam’ın günü olduğunu belirten Kayar, "Buraya tarafımızı belli etmek ve İslami direnişle ahitleşmek için geldik. Gün, Kudüs’teki direnişe, Filistin davasına destek olup sahip çıkma günüdür." dedi.



Grup, dua ettikten sonra dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.