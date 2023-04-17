Kütahya'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Cumhuriyet Caddesi’ndeki Karagöz Ahmet Paşa Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından sandukasından çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlarla ziyarete açıldı.

Cam fanusta bulunan Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek için gelen vatandaşlar kuyrukta sıralarını bekledi. Sakal-ı Şerif'in önünden sırayla geçen vatandaşlar, salavat getirip dua etti.

Sakal-ı Şerif’i ziyaret eden bazı kadınlar duygusal anlar yaşadı.

Karagöz Ahmet Paşa Camisi İmam Hatibi Rahmi Aydın, AA muhabirine, her yıl geleneksel hale getirdikleri Sakal-ı Şerif ziyaretini bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Her yıl ramazan ayında Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif’i ziyarete açtıklarını belirten Aydın, "Bu yılda elhamdülillah nasip oldu. Yüce Allah ömrümüz boyunca, önderimiz, örneğimiz ve ahirette de inşallah şefaatine nail olacağımız Peygamber'imizin sünnetine uymayı bizlere nasip etsin. Halkımız Peygamber sevgisi ve aşkı ile camimize koşuşturdu. Rabb'im Medine'yi münevverde ziyaret etmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

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