Kütahya'da Ramazan Bayramı'nda 375 trafik ekibi görev yapacak

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da Ramazan Bayramı öncesi ve süresince il genelinde trafik tedbirlerinde emniyetten 375 ekip ve 753 personel görev yapacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla "2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu 24 Nisan'a kadar sürecek tedbirler kapsamında, şehirlerarası karayollarında trafik ekiplerinin görünürlüğünü arttırarak sürücülerin dikkatini en üst seviyede tutmak ve oluşabilecek olumsuzluklara en hızlı şekilde müdahale edebilmek amacıyla her 10 kilometreye bir ekip görevlendirildi.

Şehirlerarası otobüs terminaline ilave personel görevlendirmesi yapılarak otogardan çıkış yapan tüm şehirlerarası otobüsler denetlenerek, yolcuların emniyet kemerlerini takarak seyahate başlamaları sağlanacak.

Tatil süresi boyunca dron kullanılarak sürekli sol şerit kullanımı, ardı ardına şerit değiştirme, banket kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonu kullanımı gibi trafik kural ihlallerinin tespitine yönelik havadan trafik denetimleri yapılacak.

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