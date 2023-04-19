Kütahya'da üretilen bez bebekler depremzede çocuklara gönderilecek

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da faaliyet gösteren bez bebek sanatçısı Şaziye İlgün ve ekip arkadaşları tarafından üretilen bez bebekler, bayram hediyesi olarak depremzede çocuklara gönderilecek.

Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve UNESCO tescilli bez bebek sanatçısı İlgün ve ekibi, depremzede çocuklar için örnek bir uygulamayı hayata geçirdi.

Tamamı el emeği ile depremzede çocuklar için yapılan 43 bez bebek ve 30 kedicik oyuncak, Hatay’a gönderilmek üzere Belediye Başkanı Alim Işık’a teslim edildi.

Başkan Işık, yaptığı açıklamada, bez bebeklerin belediyenin UNESCO faaliyetleri kapsamında üretildiğini söyledi.

Bez bebeklerle minik yürekli depremzede çocukların mutlu olacağını belirten Işık, "Bu oyuncaklar, tamamen gönüllülük esasıyla hiçbir bedel alınmadan yapıldı. Bu eserleri belediyemiz aracılığıyla valiliğimize teslim edip Hatay’da koordinatörlük görevinde bulunan sayın Valimiz Ali Çelik’e ulaştırılmak üzere hızlı bir şekilde yola çıkaracağız." dedi.

İlgün de 8 gönüllünün, koca yürekleriyle depremzede çocukların travmalarını atlatabilmeleri adına anne sıcaklığında bez bebekleri ve kedicikler yaptıklarını dile getirdi.

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