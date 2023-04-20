Kütahya'da Tavşanlı Tunçbilek Barajı'nın yapım çalışması başladı

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KÜTAHYA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tunçbilek Barajı'nda yapım çalışmasının başladığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre DSİ, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Kütahya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Tavşanlı Tunçbilek Barajı'nda çalışmaların başladığını duyurdu.

Balta, çalışmaların tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 1550 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını aktardı.

Proje kapsamında kret ulaşım yolu ve orman rölakasyon yolu kazı dolgu işlerinin tamamlandığı bilgisini veren Balta, "Ulaşım yolları tamamlanacaktır. Memba batardosu ve dipsavak inşa edilecektir. Gövde ve cut-off kazıları yapılıp gövde enjeksiyon ve dolgu işlemlerine başlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Temelden yüksekliği 30 metre ve su depolama kapasitesi 420 bin metreküp olan Tavşanlı Tunçbilek Barajı'nın tamamlanmasıyla 2023 birim fiyatları ile dekar başına yaklaşık 9 bin 175 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 14 milyon 220 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor.

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