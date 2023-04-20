Kütahya'da kurbağalar üreme döneminde kara yolundan geçerek gölete ulaşıyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ilkbahar aylarında üreme dönemlerinde ormandan gölete giden kurbağalar, kara yolundan hızla geçen araçların arasından birbirlerinin sırtında karşıya geçiyor.

Topuk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda bulunan kurbağalar, ilkbaharda çiftleşme dönemi gelmesiyle yine yollara düştü.

Ormanlık alandan Topuk Yaylası Tabiat Parkı'ndaki Palazoğlu Göleti'ne üremek için göç eden kurbağalar, bu yolculuklarında en zorlu aşama olan Domaniç-İnegöl kara yolunu geçmek zorunda kalıyor.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yüzlerce kurbağa ilginç görüntüler oluştururken, bazıları da geceleri fark edilmedikleri için araçlar altında ezilerek ölüyor.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, yaptığı açıklamada, her yıl nisan ayının ilk haftasından itibaren kurbağaların üremek için gölete göç ettiğini söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünce Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde 2010'da yürütülen kazıda, bir kurbağanın sırtına binmiş iki yavru kurbağa figürlü kap bulunduğunu hatırlatan Ertürk, "Yapılan araştırmalar, Domaniç'in Türkiye'ye özgü yeni bir kurbağa türüne sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu kurbağalar heyecan verici ve tarih için de büyük öneme sahip. Topuk Yaylası Tabiat Parkı'nda ve kara yolunda bu kurbağalara rastlayabilirsiniz. Gelin bu eşsiz canlıları görmeye sizler de şahit olun." dedi.





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