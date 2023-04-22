Kütahya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da hafif ticari aracın yol kenarındaki bağ evine çarpması sonucu biri ağır, 4 kişi yaralandı.



Ramazan B’nin kullandığı 43 VD 333 plakalı hafif ticari araç, Karaöz köyü yakınlarında mıcıra kapılarak yol kenarındaki bağ evinin duvarına çarptı.



Kazanın “112 Acil Çağrı Merkezi”ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan sürücü Ramazan B. ile Ülfet ve Yasir Yılmaz, Furkan Çelik itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Yaralanan 4 genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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