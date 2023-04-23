Kütahya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da iki eğlence mekanının çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Vefa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanı önünde silahlı kavga çıktığı bilgisi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan ekipler, kavgaya karışan Özkan Ç. (35), Muhammet Burak K. (26), Burak T. (25), Metin T. (29) ve Ali Üyüklü'yü (43) silahla açılan ateş sonucu yaralanmış buldu.
Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan, Ali Üyüklü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya karıştığı iddia edilen B.E. (29), N.K. (28) ve M.Y. (39) gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan, yapılan çalışmalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız bir tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.