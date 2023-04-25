Kütahya'da siber suçlarla ilgili denetimler yapıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, yasa dışı bahis ve siber suçlara yönelik iş yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerdeki eş zamanlı denetimlerde 69 iş yerinde 660 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan şüpheli Ö.T. gözaltına alındı.

Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirilmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı kapsamında, "Güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı" konularında 150 kişi bilgilendirilirken, 200 broşür dağıtıldı.

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