Kütahya'da uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen aracı Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurdu.

Uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen S.K'nin otomobilinde yapılan aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 1120 adet sentetik hap ile 196 adet ekstazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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