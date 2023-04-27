Dart: Okul Sporları Yıldızlar Grup Müsabakaları

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da, Okul Sporları Yıldızlar Dart Grup Müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ercan Şirin, Yeni Spor Salonu'ndaki organizasyonda yaptığı konuşmada, dart müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Sporculara başarılar dileyen Şirin, "İnşallah müsabakalarımızı sorunsuz tamamlarız. Burada başarılı olan takımlarımız Trabzon’da yapılacak final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Müsabakalara ilimizden de katılan gruplarımız var. Bu takımlarımızın da Türkiye şampiyonu olacağını ümit ediyoruz." dedi.

Şirin, yarın sona erecek müsabakalara 14 ilden 34 okul takımının katıldığını sözlerine ekledi.

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