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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kütahya'da konuştu: (2)

AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kütahya'da konuştu: (2)

KÜTAHYA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Geleceğin parlak sayfaları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yazılacaktır. Lider ülke Türkiye'nin müellifi olan Türk ve Türkiye Yüzyılı, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tecelli edecektir." dedi.

Bahçeli, Kütahya Zafer Meydanı'nda partisinin düzenlediği "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi'ni merak ettiğini söyledi.

Karşılarındaki ittifaka yurt dışından destek mesajları verildiğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"PKK, Kılıçdaroğlu'nun dibindedir. FETÖ, Kılıçdaroğlu'nun bir adım gerisindedir. Türkiye düşmanları, Kılıçdaroğlu'nun amigoluğuna soyunmuşlardır. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi geçtiğimiz günlerde malumun ilanını tekrarlamış, 1950'den bu yana Türkiye'nin tarihindeki en belirleyici seçimin yapılacağını vurgulamıştır. S-400 hava savunma füze sistemi ve F-35 projesi gibi konuların seçimlerden sonra çözülüp çözülmeyeceğine ilişkin bir soruya, 'Muhalefet, Türkiye'nin dış ilişkilerinde bir istikrar, bir denge görmek istediğini açıkça ifade etti. Umarız bu S-400 meselesinin çözümünü de içerir' cevabını vermek suretiyle Türk siyasetinde nerede durduklarını bir kez daha açıklamıştır. Türkiye'de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milli iradeye kilit vurmak söz konusu edilemez. ABD'nin zillet ittifakına desteği, Kılıçdaroğlu'nun bu ülkedeki bir benzinlikte FETÖ'cülerle buluşması, İngiltere'de uyuşturucu baronlarının ve tefecilerin eline düşmesi karanlık bir senaryonun tedavülde olduğuna kanıt ve karinedir. Herkes bilmelidir ki sırtımızı yasladığımız yegane güç Türk milletidir. Kütahya ne diyorsa söyleyeceğimiz odur. Ancak Kılıçdaroğlu milletten umudunu kesmiştir. Sandıktan beklentisi kalmamıştır. Çıkar gruplarıyla emel birliği içindedir. Teröristlerle hedef birliği halindedir."

- "Milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşayacağız"

Millet İttifakı'nın parlamenter sisteme dönüş vaadini eleştiren Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarının parlamenter sistemin yol açtığı sıkıntıları ve demokrasi dışı arayışlara zemin hazırlayan yapısını tekrar getirme vaadinin dışında söyledikleri ikinci bir şey yoktur. Başını CHP, İP, HDP ve diğer ortaklarının çektiği, FETÖ ve PKK'nın destek verdiği parlamenter sisteme dönme önerisi, Türkiye'yi darbe ve muhtıralara, kaos ve kargaşaya mahkum etmeye özlem duymaktır. Zillet ittifakı, bir masa etrafında 12 ay 21 günde yaptıkları 13 toplantının sonunda güç bela bir cumhurbaşkanı adayı çıkardılar. Ancak 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerinin üzerinden 2 ay 23 gün geçmesine rağmen devlet ve milletiyle güç birliği yaparak felaketin derin izleri silindi, yaralar sarıldı, güvenli konutların temelleri atılıp yeni bir hayatın, yeni yüzyılda, yeni Türkiye çatısı altında müjdesi verildi. Onlar bir adayı 385 günde kavga ve gerilim nöbetlerine gire çıka buldular, Cumhur İttifakı ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sınırları içinde son bir asrın en büyük doğal afetine karşı mucizelere imza attı."

Bahçeli, Cumhuriyet'in yeni yüzyılında, güçlü ve muktedir devleti hep birlikte ihya edeceklerini, devletin gücü, milletin ferasetiyle her engeli birlikte aşacaklarını dile getirdi.

Bugüne "istikrar", yarına "huzur" diyerek hep birlikte başaracaklarını anlatan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşayacağız. Kılıçdaroğlu'na devlet emaneti yapılamaz. Çünkü ehil değildir, emin değildir, erdemli değildir, hiçbir başarı hikayesi de yoktur. Allah muhafaza, sorumluluk alsa, sayısı her gün değişen sözde cumhurbaşkanı yardımcılarıyla Türkiye'yi iki günde batırırlar, onun bunun eline avucuna düşürürler. Nitekim Kılıçdaroğlu'nda hayır yoktur. CHP'de, İYİ Parti'de gelecek yoktur. Geleceğin parlak sayfaları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yazılacaktır. Lider ülke Türkiye'nin müellifi olan Türk ve Türkiye Yüzyılı, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tecelli edecektir."

Program sonunda Bahçeli'ye çini vazo ile adı yazılı olan Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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