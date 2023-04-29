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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da 17 yaşındaki kız apartman dairesinde ölü bulundu

AA

Kütahya'da 17 yaşındaki kız apartman dairesinde ölü bulundu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir apartman dairesinde 17 yaşında kızın cesedi bulundu.

Zafertepe Mahallesi Oya Sokak'taki bir apartman dairesinde Özge Ş'nin odada hareketsiz yattığını gören erkek arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan incelemede içki şişeleri bulundu, genç kızın cesedinin olduğu odada çok miktarda kan görüldü.

Hakkında uyuşturucu kullanmaktan çok kez işlem yapıldığı öğrenilen genç kızın cesedi, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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