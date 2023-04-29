Kütahya'da 17 yaşındaki kız apartman dairesinde ölü bulundu

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir apartman dairesinde 17 yaşında kızın cesedi bulundu.



Zafertepe Mahallesi Oya Sokak'taki bir apartman dairesinde Özge Ş'nin odada hareketsiz yattığını gören erkek arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan incelemede içki şişeleri bulundu, genç kızın cesedinin olduğu odada çok miktarda kan görüldü.

Hakkında uyuşturucu kullanmaktan çok kez işlem yapıldığı öğrenilen genç kızın cesedi, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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