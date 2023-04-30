Kütahya'da freni boşalan tırın dorsesinin altında kalan şoför öldü

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da arızalanan tırın dorsesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarından seyir halinde olan bir tırın fren sistemi kilitlendi. Bunun üzerine tır şoförü Enes Bayram (22), arızayı gidermek için aracı yol kenarına güçlükle çekebildi.



Fren sistemini onaran Bayram, tırın altında bulunduğu esnada freni boşalan tırın hareket etmesi sonucu dorse kısmının altında kalarak ağır yaralandı.

Ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bayram, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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