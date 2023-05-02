İl Özel İdaresine yeni iş makineleri alındı

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KÜTAHYA (AA) - ​​​​​​​Kütahya İl Özel İdaresinin araç filosuna yaklaşık 40 milyon lira değerinde yeni iş makineleri ve aracın alındığı bildirildi.

Vali Ali Çelik, yeni araçların tanıtılması programında yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresinin güçlü bir kurum olduğunu söyledi.

Kurumsal ve teknik altyapısının güçlü olmasıyla, kente birçok hizmetin İl Özel İdaresi aracılığıyla kazandırıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hizmet kapasitesinin artırılması ve standardının yükseltilmesi için yeni birçok araç ve gereç satın alınarak İl Özel İdaremizin araç filosuna dahil edildi. Araçlarımızı yaklaşık 40 milyon lira bedelle satın aldık. Bu araçlar sahadaki ihtiyaçlara göre, arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda ve genel sekreterliğimizin planlaması doğrultusunda ihtiyaç olan alanlarda satın almayı gerçekleştirdik."

İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura da yeni hizmet araçlarının hizmetlerin daha hızlı ve yüksek standartta yapılmasına katkı sağlayacağını aktardı.

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