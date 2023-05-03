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Domaniç Çukurca Belediyesi atıl arazileri işleyerek ek gelir elde ediyor

AA

Domaniç Çukurca Belediyesi atıl arazileri işleyerek ek gelir elde ediyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca belde Belediyesi, uzun süredir ekim yapılmayan atıl kalmış tarlaları tarıma kazandırarak ek gelir elde ediyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki beldede, yaklaşık 30 yıldan beri ekilmeyen tarım arazilerini tespit eden belediye yetkilileri çalışma başlattı.

Yaklaşık 170 dönüm arazi, belediyenin imkanlarıyla ekilerek tarıma kazandırıldı.

Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, AA muhabirine, belediye olarak kamuya ve vatandaşlara ait atıl durumdaki arazilerin kiralanarak değerlendirildiğini söyledi.

Belirlenen arazilere buğday, arpa ve nohut ekildiğini belirten Taşgın, "Yaptığımız çalışmayla atıl durumdaki tarlaları değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu tarlalardan kaldırılan hasatla beldemizdeki vatandaşların tohum ihtiyacını da karşılıyoruz." dedi.

Taşgın, ekilen yaklaşık 170 dönümlük araziden elde edilecek hasatla yaklaşık 350 bin lira belediyeye ek gelir sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Tarlada bizzat kendisinin de çalıştığını anlatan Taşgın, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz dönemde atıl durumdaki 75 dönümlük arazimizde buğdaylarımızı toprakla buluşturduk. Bugün ise orman içinde 27 dönümlük arazide nohut ekimini gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de yine belediyemize ait olan 65 dönümlük atıl durumdaki arazinin bakımı yaparak arpa ekeceğiz."

Taşgın, gelecek yıl ise daha fazla araziyi tarıma ve ekonomiye kazandırmak için çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.

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