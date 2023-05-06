Kütahya Kalesi'nde şehrin fethinin 949. yıl dönümü ve Hıdırellez kutlandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın fethinin 949. yıl dönümü, Hıdırellez etkinlikleriyle kutlandı.

Kentin Anadolu Selçukluları tarafından fethedilmesinin yıl dönümü ve Hıdırellez dolayısıyla tarihi Kütahya Kalesi'nde tören düzenlendi.

Kütahya Vali Vekili Aydın Börü, programda yaptığı konuşmada, Kütahya'nın kadim bir şehir olduğunu ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kentin tarihi anlamda da büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Börü, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde ilimizin tarihi kimliğini ön plana çıkaran çok güzel çalışmalar yapılıyor. Atalarımızdan gelen bu güzel yurdu gelecek nesillere en güzel şekilde teslim etmek için hepimize görevler düşüyor. Kütahya'da görev yapan yetkililer olarak bu anlamda üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Kütahya, Hıdırellez gibi bolluk ve bereketin olduğu bir günde fethedilmiş, bu bizim için ayrıca önemli."

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da Kütahya'nın kurtuluşu ve Hıdırellez gibi iki önemli etkinliği tarihi kalede kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ise Hıdırellez ve Kütahya'nın fethi hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından mehter ve halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

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