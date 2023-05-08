Kütahya’da cam silerken pencereden düşen kadın öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da, bir binanın 3. katındaki evinin camını silerken beton zemine düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Meydan Mahallesi Karaca Sokak'ta bir binada ikamet eden Hayriye Öztürk (28), bir hafta önce cam silmek için çıktığı pencereden dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.