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Kütahya’da engelli bireyler için "kına gecesi" düzenlendi

AA

Kütahya’da engelli bireyler için "kına gecesi" düzenlendi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlük temsili askerlik yaptırılacak engellilerin ellerine "asker kınası" yakıldı.

Kütahya Belediyesince, Bengisu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri ile engelliler ve aileleri birlikte yemek yedi.

Belediye Başkanı Alim Işık, programda yaptığı konuşmada, engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"Tüm engellerimizi birlikte aşacağız." diyen Işık, "En büyük engel sevgisizliktir. Engellinin en büyük silahı da sabır ve azimdir. Bizler de sizin bu mücadelenizin her zaman yanındayız. Destekçiniz olmaya da devam edeceğiz. Birbirimizi anladığımız her an bütün engelleri yıkar ve yaşamı herkes için de huzurlu kılarız. Bu farkındalık haftasında tüm engellerimizi birlikte aşacağız." diye konuştu.

Işık, görev süresi boyunca engelliler için yaptıkları anlattı.

Etkinliğe eşi Neziha Çelik'le katılan Kütahya Valisi Ali Çelik de engelli bireylerin toplumda daha fazla fark edilmesi ve desteklenmesi için farkındalık oluşturmanın önemine değindi.

Konuşmaların ardından temsili olarak askere gidecek engellilerin ellerine kınaı yakıldı, dualar edildi.

Etkinlik, engelliler ile yakınlarının müzik eşliğinde eğlenmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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