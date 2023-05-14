Kütahya'da hırsızlık şüphelisi, ev sahibi tarafından yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da apartman dairesine giren hırsızlık şüphelisi, ev sahibince yakalanarak polise teslim edildi.

Zafertepe Mahallesi'nde misafirlikten dönen kişi, evine giren hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı.

Bu sırada çıkan arbedede, kadın iç çamaşırları giyen yarı çıplak haldeki hırsızlık şüphelisi M.T. (50), darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin balkon kapısını tornavida ile açarak girdiği apartman dairesinden bilezik çaldığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.