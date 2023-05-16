AK Parti Kütahya İl Başkanı Önsay, seçim sonuçlarını değerlendirdi

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KÜTAHYA (AA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde partisinin il genelinde büyük başarı sağlayarak 3 milletvekili çıkardığını söyledi.

Önsay, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Kütahya'nın sıkıntısız bir seçim süreci yaşadığını ifade etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Kütahya'da da millet iradesinin tecelli ettiğini belirten Önsay, şöyle konuştu:

"Kütahya'da Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, AK Parti'den, Cumhur İttifakı, Ahmet Erbaş da MHP'den milletvekili seçildi. CHP'den de bir aday Meclis'te Kütahya'mızı temsil edecekler. Milletvekili seçilen tüm arkadaşlarımızın Kütahya adına hayırlı hizmetler yapacaklarına inanıyorum. Kütahya'yı çok daha iyi noktaya getirmek için de Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki 5 yıl içinde uyumlu şekilde daha çok çalışacağız."

Önsay, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük oy farkıyla yeniden seçilmesi için Cumhur İttifakı olarak çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Milletvekili seçilen Biçer, Bayırcı ve Demir de konuşmalarında, TBMM'de Kütahya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getirdi.

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