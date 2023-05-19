Kütahya'da pazar yerinde broşür dağıtan CHP'lilere esnafın "terör" tepkisi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da kurulan semt pazarında, Cumhurbaşkanı Seçimi için broşür dağıtan CHP'lilere pazar yeri esnafı tepki gösterdi.

Fatih Mahallesi'nde kurulan perşembe pazarı ile Gaybi Efendi Mahallesi'ndeki cuma pazarında Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun broşürlerini dağıtmak isteyen CHP Kadın Kolları üyelerinin de aralarında bulunduğu partili grup ile esnaf arasında tartışma yaşandı.

Terör örgütü aleyhine sloganlar atan esnaf, partililerin pazar yerini terk etmesini istedi, çıkan arbedeye polis müdahale ederek tarafları yatıştırdı.

- "Pazar esnafına, yani bize 'terör övücü' dediler"

Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olayda pazar esnafının suçlanmaya çalışıldığını söyledi.

Olayın ardından CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz'ın pazara geldiğini belirten Akdaş, şöyle devam etti:

"İster istemez ortamı germeye başladılar. Bizler kendilerine 'burada basın açıklaması yaparsanız biraz sıkıntı yaşayabiliriz' dedik. İl Başkanı ve vekilimiz burada halkı ve esnafı galeyana getirip alkış tutmaya başladılar. Pazar esnafına, yani bize 'terör övücü' dediler. Pazarcı esnafı, hiçbir zaman terör övücü olmadı ve olmayız. Biz her zaman için milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Kimler terör örgütünün yanında olduğunu herkes çok iyi biliyor ve kınıyoruz, lanetliyoruz."

Broşür dağıtımında CHP'lilerin şehitler hakkında olumsuz ifadeler kullandığını ileri süren Akdaş, "CHP kadın kolları üyelerinden biri, pazar esnafı arkadaşa broşür uzatmış. O esnada şehit yakını bir vatandaş, 'Ben şehit verdim. Bunun için mi verdim.' demiş. O da 'Bana mı verdin şehidi, verdiyseniz kendinize verdiniz şehidi.' cevabını verince ortalık karışmış. Argo kelimeler de kullandı." diye konuştu.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olayları tasvip etmediğini belirterek "CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap, pazarcı esnafımıza 'terör sevici' ithamında bulunuyor. Hatta bu hakaretlerine 'onlar her şeyi terörize ediyor, onlar terör dostudur.' diye devam ederek olayı yatıştırmak yerine ağzından çıkan, kabul etmediğimiz kelimelerle vatandaşlarımızı kışkırtmaya ve tahrik etmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

- Millet İttifakı'ndan açıklama

Konuya ilişkin olarak Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin yaptığı ortak açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Dün perşembe, bugün cuma semt pazarında terör ile ilişkilendirilerek provokatif saldırıların hedefi olmaktayız. Biz Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler olarak yasal demokratik haklarımızı kullanıyoruz. Kamusal alanda siyasi çalışmalarımızı yaparak 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu lehine halkımızı bilgilendirmek istedik. Ciddi bir engellemeyle karşı karşıya kaldık, fiziki saldırıya uğradık. Bu saldırılar ülkemizde demokrasiye, barışa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğimize yöneliktir ve şiddetle kınıyoruz."

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