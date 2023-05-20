"Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi" Hayme Ana Türbesi'nden başladı

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KÜTAHYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje çerçevesinde, farklı illerden öğrencilerin katıldığı "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başladı.

Ankara, Eskişehir, Kütahya, Aydın, İzmir ve Manisa illerinden öğrencinin katıldığı gezi programı, Osmanlı'nın doğduğu topraklar olan Domaniç'teki Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana'nın türbesinden başladı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Münevver Karabulut, proje hakkında bilgi verdi.



Domaniç'e gelen öğrenciler, emekli öğretmen ve eski belediye başkanı İbrahim Önder'den bilgi alarak ilçedeki tarihi mekanları dolaştı.



Program kapsamında sırasıyla Bilecik'te Hamidiye Külliyesi, Ertuğrul Gazi Müzesi, Şeyh Edebali Türbesi; Bursa'da Emir Sultan Camisi, Yeşil Cami, Ulu Cami, Orhan Gazi ve Osman Gazi türbeleri; Çanakkale'de Kilitbahir Kalesi, Merkez Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Morto Koyu, Seddülbahir Kalesi, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı'nı gezilecek.

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