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Kütahya'nın yöresel lezzetlerini öğrenen öğrenciler kentin gastronomi turizmine katkı sunacak

AA

Kütahya'nın yöresel lezzetlerini öğrenen öğrenciler kentin gastronomi turizmine katkı sunacak

KÜTAHYA (AA) - MUHARREM CİN - Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesindeki çalışmayla genç aşçılara yapımı öğretilen 50 çeşit yöresel lezzetin gelecek nesillere aktarılması ve gastronomi turizmine katkı sunulması hedefleniyor.

Kütahya Valiliği himayesinde yürütülen çalışmada coğrafi işaretli cimcik aşı, Gediz tarhanası ve paşa helvası ile oğmaç çorbası, belirgat, dolamber böreği, ovmaç pilav, çakır pilavı, Gökçümen hamursuzu, ılıbıda dolması, sıkıcık çorbası, kızılcık tarhanası, gelin böreği ve sini mantısının aralarında bulunduğu 50 çeşit yöresel lezzet, Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde ve Olgunlaşma Enstitüsü'nde eğitim alan 300 öğrenciye öğretiliyor.

Çalışmanın ikinci aşamasında öğrenciler tarafından yapılan yöresel lezzetlerin özellikle tarihi Germiyan Sokak'taki konaklarda, Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'nde ve belirlenen bazı restoranlarda yerli ve yabancı turistlere sunulması amaçlanıyor.

Çalışmayla hem yöresel lezzetlerin gelecek nesillere aktarılması hem de kentin gastronomi turizmine katkı sunulması hedefleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, AA muhabirine, Kütahya yemeklerinin Türk mutfağında önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaşan yemeklerin gelecek nesillerce yaşatılmasını hedeflediklerini belirten Ünal, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde, Kütahya'mızın yüzyıllardan bugünlere, bugünlerden de yarınlara aktaracağımız kültürel miras içerisinde Kütahya mutfağını özellikle gelecek nesillere de aktarabilmek adına çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde ve Olgunlaşma Enstitüsü'nde eğitim gören öğrencilere asırlık yemek tarifleri uygulamalı olarak öğretiliyor. Atalarımızdan nesilden nesile aktarılarak kültürel miras olarak gelen yemek tariflerini yaşatmak bizim için önemli bir görev."

- Misafirlerin yöresel yemeklere kolay ulaşması sağlanacak

Ünal, kente gelen misafirlerin yöresel yemeklere kolay ulaşabilmeleri için de çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Çalışmaların Kütahya Valiliği himayesinde yürütüldüğünü belirten Ünal, "Bu çalışmalar kapsamında Kütahya mutfağının özellikle coğrafi işaret tescilli ürünlerinin de tarihi Germiyan Sokak'taki konaklarda, Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'nde ve belirlenen restoranlarda çok değerli misafirlerimize, ziyaretçilerimize tattırılmasını amaçlıyoruz. Bunun yanında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan asırlık tariflerle Türk Mutfağı Haftası'nı da bu kapsamda çok önemli bir fırsat olarak değerlendireceğiz." diye konuştu.

Zekeriya Ünal, asırlık tariflerle yapılan 50 yöresel yemeğin sürdürülebilir ve geleneksel olma özelliği taşıdığını söyledi.

Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Bölümü öğretmeni Nurdan Doğru da öğrencilerine Kütahya'nın yöresel yemek tariflerini uygulamalı olarak öğrettiğini belirterek, böylece hem yemeklerin unutulmamasını sağladıklarını hem de kentin gastronomi turizmine katkı sunduklarını dile getirdi.

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