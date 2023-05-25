Kütahya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya merkezli 2 ilde, düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i kadın 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık iki ay süren takip sonucu Kütahya ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde mağdur kadınlara ait el konulan pasaportlar, fuhuştan kazanılan paraların pay edildiği notların bulunduğu ajanda, fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 18 bin 370 lira, 500 dolar, 17 bin som (Özbek para birimi) ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Operasyonda, pasaportlarına el konularak tehdit ve şantaj yöntemiyle fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu 4 kadın ekiplerce kurtarıldı.

Gözaltına alınan Ş.K, C.S.Ö, N.N, M.Ö, İ.Ş. ve Özbekistan uyruklu kadın M.N, emniyetteki işlemlerinin ardından "insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama" suçundan adliyeye sevk edildi.

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