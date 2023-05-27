Kütahya'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Zanlıların adreslerine baskın yapan ekipler, 17 gram sentetik uyuşturucu, 19 parça tarihi eser niteliğinde obje, 9 tabanca ile tüfek ele geçirdi.



Tarihi eserler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler C.D, A.D, Ö.A, Y.D, R.Ç. ve Y.H.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başka suçlardan kaydı bulunan zanlılardan C.D, A.D. ve R.Ç. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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