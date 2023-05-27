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Kütahya'da "Türk Mutfağı Haftası"nda sıkıcık çorbası ikram edildi

AA

Kütahya'da "Türk Mutfağı Haftası"nda sıkıcık çorbası ikram edildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yöreye özgü sıkıcık çorbasının tanıtımı yapıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediye hizmet binasının önünde düzenlenen etkinlikte, ilin birçok alanda markalaşmaya gittiğini, mutfak kültürünün de bu alanlardan olduğunu söyledi.

Türk mutfağının önemini işaret eden Işık, "Dünyada üç mutfaktan söz edilir; Çin, Fransız ve Türk mutfağı. Biz onu birinci yapmalıyız. Türk mutfağı dünya mutfakları arasında birinci sırada olmalı. O da bu tür etkinliklerden başlıyor. Kütahya mutfağı, Eskişehir mutfağı, Afyonkarahisar mutfağı, Bursa mutfağı deyip Türkiye mutfağını ve Türk mutfağını dünyaya tanıtır hale getirmemiz lazım. Bu etkinlikler onun için çok önemli." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal da hafta boyunca kurum ve kuruluşların destekleriyle kentin lezzetlerinin tanıtıldığını, Kütahya yemeklerinin Türk mutfağında önemli yere sahip olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılara sıkıcık çorbası ikram edildi.

- Sıkıcık çorbası

Kütahya'nın damak tatlarında sıkıcık çorbası, adını ince bulgurların elde sıkılarak yuvarlanmasından alıyor.

İnce bulgur bir kabın içine konularak bir çay bardağı sıcak su gezdirilerek kabarması bekleniyor. Üzerine tarhana, un, karabiber ve nane karıştırılarak katı bir karışım elde ediliyor.

Elde yuvarlanarak bilye büyüklüğünde küçük toplar yapılıp unlu bir tepsiye sıralanıyor. Başka bir tencerede soğan, yağ ve salça kavrularak üzerine 5 su bardağı su ekleniyor.

Kaynayan salçalı suya önceden yuvarlanan toplar tane tane atılıyor, kısık ateşte bulgurlar iyice pişinceye kadar kaynatılıyor.

Küçük bir kasede yoğurt ezilip içine dövülmüş sarımsak eklenerek hazırlanan sos, sıcak olarak tabaklara konulan çorbanın üzerine dökülerek servise hazır hale getiriliyor.

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