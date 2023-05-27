Kütahya'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kişi öldü

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, hemzemin geçitte bir trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir-İzmir seferini yapan Ege Ekspresi, Bahçelievler Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'ndeki kontrollü hemzemin geçitte Harun Asildoğan'a (40) çarptı.

Bariyerin kapalı olduğu sırada yaşanan olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, cep telefonuyla konuşurken gelen treni fark etmediği öne sürülen Asildoğan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Asildoğan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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