Kütahya'da 18 yaşındaki seçmen doğum gününde ilk oyunu kullandı

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KÜTAHYA (AA) - Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda seçmen yeterliliği bulunmayan Kütahyalı Sude Kardaş, ilk oyunu ikinci turda doğum gününde kullandı.

Domaniç ilçesinde yaşayan Kardaş, 14 Mayıs'tan bugüne geçen 14 günlük süreçte seçmen yeterliliği kazanan gençlerden biri oldu.

Türkiye'deki en genç seçmenlerden Kardaş, seçimin ikinci turunda, kayıtlı olduğu Domaniç Ortaokulu'na giderek oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Doğum gününde sandık başına giden Sude Kardaş, AA muhabirine, "18 yaşımı doldurdum ve ilk oyumu kullanmak nasip oldu. Seçimlerimiz ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

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