Kütahya'da devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi ise yaralandı.

Mahmut Uzdaş'ın (90) kullandığı plakalı elektrikli bisiklet, Mecidiye Mahallesi'ndeki rampada kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan eşi Hatice Uzdaş (70), 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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