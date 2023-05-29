Kütahya'da başına İngiliz anahtarıyla vurulan işçi yaralandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir inşaat işçisi, başına İngiliz anahtarıyla vurulması sonucu ağır yaralandı.

İddiaya göre, Cedit Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçi Rasul Kolay (20) ile kepçe operatörü L.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine L.O, kepçedeki İngiliz anahtarıyla Kolay'ın başına vurarak yaraladı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kolay, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi L.O. ise gözaltına alınarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü.

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