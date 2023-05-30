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Kütahya’da Köy Yaşam Merkezi’nin yıl sonu sergisi düzenlendi

AA

Kütahya'da Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürülen eski okul binasında ev hanımlarına yönelik düzenlenen iğne oyası kursunun yıl sonu sergisi açıldı.

Kütahya’da Köy Yaşam Merkezi’nin yıl sonu sergisi düzenlendi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürülen eski okul binasında ev hanımlarına yönelik düzenlenen iğne oyası kursunun yıl sonu sergisi açıldı.

Merkeze bağlı Andız Mahallesi’nde bulunan Andız İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezi’nde köyde yaşayan ev hanımlarına yönelik 8 ay önce açılan iğne oyası kursu tamamlandı.

Kursa katılan 13 kursiyer Usta Öğretici Serpil İrkörücü Demirkaya öncülüğünde üretilen tespih, tespih kutusu, gaz lambaları, seccade, bohça, havlu ve tülbent oyaları gibi el emeği iğne oyaları sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının köylerde hayata geçirdiği Köy Yaşam Merkezleri’nin meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Milli eğitim camiası olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Başyiğit, "Köy Yaşam Merkezleri sayesinde velilerimiz ve vatandaşlarımız aynı çatı altında öğrencilerimiz ile birlikte hayat boyu öğrenme şuuruyla eğitim ve kurslar alıyor. Bu sergide de gördüğümüz üzere el emeği, göz nuru iğne oyalarını ilmek ilmek işleyerek sergilediler. Usta öğreticimize, kursiyerlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

Usta Öğretici Serpil İrkörücü Demirkaya da Kütahya’nın kadim el sanatlarından olan iğne oyası yapımını kursiyerlere öğreterek yaşatılmasına katkı sunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Alim Işık, Başyiğit, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, Temel Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz, Andız Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yüksel ve vatandaşlar sergiyi gezdi.

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