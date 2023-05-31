Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mirze Y. (41) yönetimindeki 64 FA 171 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden yaralı çıkarılan sürücü Mirze, Yıldız (31), Destan (10), Melek (7), İbrahim Talha (6) ve Erşan Y. (9), kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan sürücü Mirze Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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