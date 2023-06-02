Kütahya’da Meslek Liseleri Fuarı ve Tanıtım Günleri etkinliği yapıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da mesleki eğitime dikkat çekmek amacıyla Meslek ve Teknik Eğitim Fuarı Tanıtım Günleri düzenlendi.

Zafer Meydanı’ndaki fuara, 14 meslek lisesi geliştirdikleri çeşitli projelerle katıldı.

Vali Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve daire müdürleri stantları gezdi.

Projeler hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgiler alan Vali Çelik, yaptığı açıklamada, meslek okullarının yıl boyunca yaptıkları faaliyetleri sergilemelerini çok anlamlı olduğunu söyledi.

Bu etkinlikteki amacın meslek liselerine verilen eğitimin vatandaşlara duyurulması olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde bu okullarımızın sayısının ve mezun öğrencilerin iş bulma olanaklarının artmasıyla bu okullara ilgi de arttı. Herkesin kendi hayatında mesleki anlamda bir yeterlilik kazanması çok önemli. Ben de bir meslek lisesi, sağlık meslek lisesi mezunuyum. Meslek liseleri aslında eğitim kalitesi, yetiştirdikleri bireylerin nitelikleri açısından da çok değerliler. Burada bugün birçoğuna şahit olduk.”

Çelik, meslek liselerinin toplumun birçok alanına katkı sunduğunu, velilerin çekinmeden çocuklarını meslek liselerine gönderebileceğini dile getirdi.

Fuar, gün boyu ziyaretçiler tarafından gezildi.

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