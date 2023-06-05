Kütahya'da aranan 22 kişi yakalandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişiden 10'ü cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama ve görevi kötüye kullanma gibi suçlardan aranan, haklarında 2 yıl ila 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan bu kişilerden 10'u serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 12 kişi ise nöbetçi hakimlikçe verilen tutuklama kararları ve diğer işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

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