Karatede Okul Sporları Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları, Kütahya'da başladı

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KÜTAHYA (AA) - Karatede Okul Sporları Gençler (A-B) Türkiye Birinciliği müsabakaları, Kütahya'da başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Yeni Spor Salonu'ndaki organizasyonda yaptığı konuşmada, 53 ilden 450 sporcunun katıldığı müsabakaların sıkıntısız şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

Kütahya olarak karate müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirten Can, şunları kaydetti:

"Bu müsabakalar inşallah gençlerimize bir kapı ve yol olur. Karşılaştıkları engelleri aşıp buraya kadar gelen gençlerimizi canıgönülden tebrik ediyorum. Biz her zaman, her bir ferdimizin, insanımızın, 7'den 77'ye yaş sınırı olmadan mutlaka bir spor branşı ile ilgileniyor olmasını hedefliyoruz."

Can, müsabakalara katılan sporculara başarı diledi.

Organizasyon, 9 Haziran Cuma günü sona erecek.

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