"Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye Finali Kütahya'da yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye Finali Kütahya'da yapıldı

AA

"Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye Finali Kütahya'da yapıldı

KÜTAHYA (AA) - Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokulları arasındaki "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye Finali, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirildi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışmanın finalinde, 17 ilden bölge birincisi 20 hafız öğrenci, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için yarıştı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafızlık yarışmalarının imam hatip liselerinin faaliyetleri arasında bulunduğunu söyledi.

Dünya ölçeğinde yapılan hafızlık yarışmalarında Türkiye'nin önemli dereceler elde ettiğini belirten Sezgin, şöyle konuştu:

"Hafızlık yarışması aynı zamanda kuvvetli bir hafızanın yetişmesi için çok önemli. Eğitim ve öğretimde anlayarak yorumlayarak analiz ve sentez yaparak öğrenmeli, aynı zamanda kuvvetli bir hafıza ile de alakası vardır. Bu açıdan bakıldığında çocuklarımızın hafızalarını çok kuvvetlendiren ufuklarını açan bir faaliyet, bir yarışma. Aynı zamanda inancımızın gereği Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek okumak ezberlemek ayrıca dini açıdan da sevabı gerektiren imanımızın gereği olan bir faaliyettir. Bizim kültürümüzde hafızlığın ayrı bir yeri var. Bu yarışmanın dünya ölçeğinde yarışmaları da var. Bu yarışmalarda Türkiye ciddi manada derece elde ediyor."

Kütahya Valisi Ali Çelik de Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen birbirinden değerli hafız öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuduğunu dile getirdi.

Yarışmada, lise kategorisinde İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesinden Esad Can birinci, İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesinden Burak Acar ikinci, Erzurum Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden İbrahim Budak üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde Erzurum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulundan Alim Alacalı birinci, Amasya Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulundan Kamil Arzu ikinci, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Ortaokulundan Mustafa İbrahim Okumuş üçüncü oldu.

Yarışma sonunda derece elde eden hafız öğrenciler, ödüllendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karatede Okul Sporları Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları, Kütahya'da başladı
YEREL HABERLER Karatede Okul Sporları Gençler Türkiye Birinciliği ...
Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kütahya´da bıçaklı kavga kamerada
YEREL HABERLER Kütahya´da bıçaklı kavga kamerada
Kütahya'da aranan 22 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya'da aranan 22 kişi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.