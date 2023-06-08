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Kütahya'da "13. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu" başladı

AA

Kütahya'da "13. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu" başladı

KÜTAHYA (AA) - "Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen ve yöreye ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran Hisarlı Ahmet anısına bu yıl 13'üncüsü düzenlenen sempozyumun açılışı yapıldı.

Kütahya Güzel Sanatlar Derneği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca "Müzik performansının kurumsal art alanı" temasıyla organize edilen sempozyum, kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikle başladı.

Vali Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Hisarlı Ahmet'in müzikte Kütahya'nın art alanlarından olduğunu belirterek, "Kente ait değerlerin bize ve sonraki kuşaklara aktarılması için çaba sarf eden ve sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı da bu yıl kültür sanat sezonunu Hisarlı Ahmet Kültür ve Sanat Sezonu ilan ettiklerini dile getirdi.

Program, Mehmet Sevim, Oğuzhan Kavukçu, Mehmet Özdemir ve Aşık Yoksul Derviş konseri ve Kütahya Güzel Sanatlar Derneği mensubu sanatçıların eserlerinden oluşan resim sergisinin gezilmesiyle tamamlandı.

Yurt içi ve dışından uzman ve akademisyenlerin katıldığı Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 11 Haziran'da sona erecek.

- Hisarlı Ahmet

Kütahya'da 1908 yılında doğan Hisarlı Ahmet, çocukluğunda sesinin gürlüğü ve güzelliğiyle dikkati çekti. Baba mesleği olan yemenicilik ve kavaflığın yanı sıra türküler derledi, ses ve saz sanatçılığı yaptı. Sanatını usta çırak ve gezek ilişkileri içinde geliştirdi.

Yöre türkülerini söyleyişindeki tavır, ritim ve icrasıyla tanınan sanatçı, bildiği türküleri TRT repertuvarına kazandırmak için Muzaffer Sarısözen, Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı ile çalışarak yörenin kaynak kişisi olarak ünlendi.

"İnegöllü" soyadı yerine "Hisar" olan lakabını soyadı olarak alan Hisarlı Ahmet, sesinde ve söyleyişindeki üslup ve teknik, icrasındaki sağlamlık ve repertuvarındaki titizliğiyle tanındı.

Hisarlı Ahmet, 1984 yılında 76 yaşında vefat etti.

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