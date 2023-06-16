Hayatını kaybeden eski milli futbolcu Yalçın Kıldıran Kütahya'da toprağa verildi

KÜTAHYA (AA) - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milli futbolcu Yalçın Kıldıran, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde defnedildi.
Kanser tedavisi gördüğü sırada hastanede yaşamını yitiren Kıldıran'ın cenazesi, yakınları tarafından Moymul Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.
Helallik alınmasının ardından Kıldıran'ın cenazesi, mahalle camisinde kılınan namazın ardından Moymul Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Kıldıran'ın yakınlarının yanı sıra spor camiasından arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.