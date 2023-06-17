Kütahya'daki trafik kazasında yaralanan 3 kişiden 1'i hastanede öldü

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki kazanın ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Şatır (53) burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücülerin tedavisi devam ediyor.

Kütahya-Eskişehir kara yolunun 2. kilometresinde, 17 Haziran'da Mehmet Orhan D. yönetimindeki 34 AK 0757 plakalı otomobil ile Hüseyin Şatır'ın kullandığı 43 ABN 540 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada, Şatır ve aynı araçtaki Fadime Şatır ile diğer otomobilin sürücüsü yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.